Москвичи могут следить за "коммуналкой" в квартире, оставаясь за городом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все электронные услуги и сервисы для оплаты коммунальных платежей теперь можно найти на mos.ru в одном разделе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что многие горожане уехали на дачи из-за ограничительных мер, которые ввели в столице.

"Для того чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги в квартире и передать минимальные показания счетчиков для формирования Единого платежного документа (ЕПД), москвичам не нужно возвращаться. Сделать все легко и своевременно помогут онлайн-сервисы", – говорится в материале.

Чтобы получить услугу, нужно зарегистрироваться и указать данные в личном кабинете. Список услуг, которые доступны онлайн, можно посмотреть, выбрав тему "Жилье, ЖКУ, двор", а далее – раздел "ЖКУ".

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, горожане с помощью электронных услуг и сервисов могут оплачивать ЖКУ удаленно.

Передать показания счетчиков или оплатить ЖКУ можно как на mos.ru, так и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о введении временного моратория на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. Не будут начисляться пени и за просрочку взносов, за капремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.

