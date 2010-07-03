Железнодорожники отметили 100-летие субботников закладкой "капсулы времени"

Более 300 тысяч железнодорожников вышли 13 апреля на субботники по всей России в честь 100-летия со дня проведения первого в стране субботника, сообщает пресс-служба РЖД.
На "родине" этой традиции – в депо Москва-Сортировочная – состоялся митинг. Участники мероприятия заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.
В советское время субботниками называли организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. Они возникли в период Гражданской войны и военной интервенции, когда Владимир Ленин призвал улучшить работу железных дорог.
Первый коммунистический субботник состоялся в ночь на субботу, 12 апреля 1919 года. Группа железнодорожников из 15 человек после рабочего дня вернулась по собственной инициативе в цех безвозмездно ремонтировать паровозы.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в общегородских субботниках 13 и 20 апреля примут участие более 38 тысяч работников транспортного комплекса.
Это сотрудники метрополитена, Мосгортранса, Организатора перевозок, АМПП и других организаций, а также железнодорожники и работники департамента транспорта. По словам Ликсутова, они наведут порядок на транспортных объектах, "чтобы сделать поездки пассажиров ещё приятнее".
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на первый в этом году общегородской субботник в Москве вышли около 1,38 миллиона человек. Он уточнил, что это данные на 10:00, при этом ожидается, что число участников вырастет до 1,4 миллиона.
Заммэра рассказал, что в работах по уборке и благоустройству города после зимы задействовано около 10 тысяч единиц различной техники. Традиционно в этот день промоют шампунем дороги, тротуары, дворовые территории, парковочные места, а также промоют фасады домов. Бирюков добавил, что в городе ведется работа по прогребанию газонов и прометанию территорий.
По случаю столетия для субботников придумали специальный девиз: "Чи100 в парке". Москвичи с 10 утра начали очищать газоны от прошлогодней листвы, подметать дорожки, красить скамейки, убирать мусор и высаживать деревья. Работы проходят в парках, скверах, на набережных, в других зонах отдыха и во дворах. Принять в субботнике участие могут все желающие – необходимый инвентарь им предоставляют на месте.
Чтобы убирать было веселее, на некоторых площадках подготовили развлекательную программу и угощение.
Второй весенний субботник состоится 20 апреля. В этот день также запланированные различные мероприятия.
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