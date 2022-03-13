В районе Фили-Давыдково благоустроят Мазиловский пруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Мазиловского пруда начнется на западе столицы во второй половине марта. Об этом со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Водоем расположен на Кастанаевской улице вблизи станции метро "Пионерская". Общая площадь пруда составляет четыре гектара. Отмечается, что в рамках благоустройства специалисты ГУП "Мосводосток" уберут донные накопления грунта, укрепят берег и обустроят зоны биоплато. Основную часть работ планируют завершить до конца 2022 года.

В настоящий момент конструкция берега и донной чаши пруда находятся в неудовлетворительном состоянии. В теплый сезон водоем зарастает нитчатыми водорослями, что привело к заболачиванию и накоплению иловых отложений. В некоторых местах толщина ила достигает трех метров.

В общей сложности из Мазиловского пруда извлекут более 30 тысяч кубических метров иловых отложений. Береговую полосу протяженностью 1 169 метров укрепят за счет габионных конструкций, а также путем втапливания природного камня.

Кроме того, благоустройство водоема предполагает создание зоны биоплато общей площадью 1 760 квадратных метров. Там высадят ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышку желтую. Растения предотвратят зарастание водоема, отбирая питание у нитчатых водорослей.

"Мазиловский пруд – очень интересный водоем, связанный с историей малых рек Москвы. Пруд находится на реке Фильке в живописной зеленой полосе вдоль линии метро и очень популярен у местных жителей. Наша главная задача – превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха", – рассказал заместитель гендиректора ГУП "Мосводосток" Владимир Яворский.

Ранее сообщалось, что благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле текущего года. В данный момент реконструкция локации выполнена на 50%. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта.