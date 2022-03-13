В районе Фили-Давыдково благоустроят Мазиловский пруд

10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благоустройство Мазиловского пруда начнется на западе столицы во второй половине марта. Об этом со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Водоем расположен на Кастанаевской улице вблизи станции метро "Пионерская". Общая площадь пруда составляет четыре гектара. Отмечается, что в рамках благоустройства специалисты ГУП "Мосводосток" уберут донные накопления грунта, укрепят берег и обустроят зоны биоплато. Основную часть работ планируют завершить до конца 2022 года.
В настоящий момент конструкция берега и донной чаши пруда находятся в неудовлетворительном состоянии. В теплый сезон водоем зарастает нитчатыми водорослями, что привело к заболачиванию и накоплению иловых отложений. В некоторых местах толщина ила достигает трех метров.
В общей сложности из Мазиловского пруда извлекут более 30 тысяч кубических метров иловых отложений. Береговую полосу протяженностью 1 169 метров укрепят за счет габионных конструкций, а также путем втапливания природного камня.
Кроме того, благоустройство водоема предполагает создание зоны биоплато общей площадью 1 760 квадратных метров. Там высадят ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышку желтую. Растения предотвратят зарастание водоема, отбирая питание у нитчатых водорослей.
"Мазиловский пруд – очень интересный водоем, связанный с историей малых рек Москвы. Пруд находится на реке Фильке в живописной зеленой полосе вдоль линии метро и очень популярен у местных жителей. Наша главная задача – превратить Мазиловский пруд в красивое место отдыха", – рассказал заместитель гендиректора ГУП "Мосводосток" Владимир Яворский.
Ранее сообщалось, что благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле текущего года. В данный момент реконструкция локации выполнена на 50%. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта.
Благоустройство Большого Лазенковского пруда в Москве планируется завершить в июле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: