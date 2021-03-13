На Кольцевой линии метрополитена при необходимости могут построить дополнительные станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На Кольцевой линии столичной подземки в случае необходимости могут построить дополнительные станции. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает Агентство "Москва".
В настоящий момент вопрос по постройке дополнительных станций не обсуждается. "Основная задача станции "Суворовская" – соединение Люблинско-Дмитровской линии с существующей кольцевой линии", – уточнил Бочкарев. По его словам, когда будет нужно рассмотреть возможность строительства, то такой вопрос рассмотрят.
В качестве возможной причины для включения в повестку строительства станций, может стать перестройка районов Москвы или других важных объектов города.
Как отметил Бочкарев, сроки постройки станции "Суворовская" Кольцевой линии будут определены с разработкой наиболее оптимального технологические решения.
"Суворовская" будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом Мира".
Ранее говорилось, что строительство станции метро в Гольянове могут начать после весны 2022 года.
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