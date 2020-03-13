Монета "Рожденный в СССР" стала самой популярной в вендинговых автоматах метро

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Сувениры с символикой советского периода оказались самыми популярными у пассажиров столичного метро за три месяца работы новых автоматов по продаже подарочных монет.
Из пяти тысяч проданных сувениров около полторы тысячи пришлось на монету "Рожденный в СССР". Также спросом пользуются монеты с символикой столицы – с изображением храма Василия Блаженного и гербом Москвы. На их долю приходится около 30% продаж.
Также было приобретено более 500 монет с изображением станций метро, на которых они продаются. Из них 30% пришлось на станцию "Третьяковская".
Автоматы по продаже сувенирных монет установили в декабре прошлого года на станциях "Коломенская", "Домодедовская", "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Тургеневская", "Третьяковская", "Баррикадная", "Пушкинская", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Цветной бульвар" и "Трубная".
Каждая монета продается в прозрачном футляре и стоит 200 рублей. Ассортимент продукции будет периодически обновляться и расширяться. В сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение" также можно приобрести силиконовые и кожаные браслеты, кольца и брелоки с функционалом карты "Тройка".
Ранее в столичном метро установили еще 10 информационных стоек "Живое общение", на которых можно уточнить маршрут, узнать об удобных пересадках на другие виды транспорта и ближайших достопримечательностях.
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