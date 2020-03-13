Медицинские маски раздадут посетителям выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

12:34
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" всем посетителям выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" бесплатно раздают медицинские маски. Об этом говорится на сайте выставки.
"На выставке регулярно работает медицинский пункт, в который может обратиться любой посетитель. Согласно указу мэра Москвы, все сотрудники выставки проходят ежедневный профилактический медицинский осмотр. Для всех посетителей выставки предусмотрены бесплатные медицинские маски", – говорится в сообщении.
Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. Она уже побила рекорд по посещаемости выставок Фриды Кало и Валентина Серова. К концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов.
На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить выставку можно с воскресенья по среду с 10:00 до 20:45. В конце недели выставка доступна также с 10:00, но до 23:45. Увидеть работы художника можно до 25 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.
В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.
Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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