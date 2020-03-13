Более трех тысяч летних кафе откроется в столице в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В этом сезоне в столице откроется более трех тысяч летних кафе, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в ТиНАО кафе с верандами будут размещаться согласно требованиям, действующим на территории остальной Москвы. Ефимов напомнил, что до 2020 года регламент размещения летних кафе распространялся на все округа, за исключением ТиНАО.

"Отсутствие единых правил вызывало определенные трудности и жалобы со стороны рестораторов в этом округе Москвы. В декабре 2019 года были внесены поправки, и с этого года единый порядок размещения сезонных заведений действует на всей территории столицы, вне зависимости от административного округа", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметил, что ежегодно число летних кафе в городе растет. Работу они начнут 1 апреля, однако рестораторы уже готовятся к открытию. Им нужно смонтировать конструкции и настилы, проверить их на безопасность, а также обновить интерьер.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что участок под размещение летних кафе предоставляется на безвозмездной основе. Нужно лишь обратиться за госуслугой и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения.

Прошлый сезон длился с 1 апреля по 1 ноября. В городе работало более трех тысяч летних кафе.