ФОК с четырьмя бассейнами построят в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс с четырьмя бассейнами планируют построить в районе Крюково до мая 2020 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство нового ФОК с группой бассейнов на Заречной улице в Зеленоградском округе столицы. Здание спорткомплекса будет трехэтажным, его общая площадь составит 6,4 тысячи квадратных метров. По замыслу авторов проекта, в ФОК смогут заниматься одновременно до 600 человек.
В здании расположатся 25-метровый бассейн, детские и гидромассажный бассейны, купель и спортзалы. На прилегающей к спорткомплексу территории разобьют газоны, устроят проезды и тротуары, а также оборудуют парковочные места на 68 машин.
Разрешение на строительство действует до мая следующего года. Работы будут финансировать за счет средств инвестора, уточнили в комитете.
Ранее сообщалось, что к 2022 году в районе Зябликово появится новый спорткомплекс. Его возведут на Ореховом бульваре. Еще один ФОК откроют в районе Фили-Давыдково до конца 2019 года. Там будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.
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