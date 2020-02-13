Москвичам расскажут о зимующих в столице животных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных парках с 18 по 22 февраля проведут серию интерактивных мероприятий "До весны не будить", в рамках которых расскажут о животных, впадающих в спячку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия проведут в нескольких городских экоцентрах. В частности, гостей ожидают в экоцентрах "Воробьевы горы", "Царская пасека" и "Пчеловодство". Посетителей ждут и на территории будущего ландшафтного заказника "Лианозовский" и в экоклассе "На Шокальского".

Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах и экскурсиях. Кроме того, их ожидают лекции и семейные игровые мероприятия.

В рамках серии "До весны не будить" посетителям расскажут о причинах спячки у различных животных в зимнее время года. Гости узнают, как сон помогает животным пережить холодный сезон.

Ранее анонсировали, что в Московском зоопарке в День святого Валентине животных ждут праздничные угощения. Питомцы будут получать еду в виде съедобных валентинок, а посетители смогут увидеть процесс потребления пищи.