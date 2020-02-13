В Царицыне через пути МЦД-2 построят пешеходный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки нового пешеходного перехода через пути МЦД-2 "Курско-Рижский" Курского направления МЖД.

106-метровый переход расположится на пересечении Ереванской и Каспийской улиц между станциями Царицыно и Москворечье и свяжет жилые кварталы Царицыно с музеем-заповедником "Царицыно".

Предполагается, что новым переходом будет пользоваться порядка 100-200 человек в час. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что строительство подземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе планируют начать осенью 2021 года. В ближайшее время начнется проектирование.