"Московский день профориентации и карьеры" пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

15 февраля в 57-м павильоне ВДНХ пройдет форум "Московский день профориентации и карьеры" – это одна из основных площадок, где будущие абитуриенты и их родители смогут встретиться с представителями ведущих вузов и колледжей столицы.

Всего на форуме свои образовательные программы представит более 100 университетов и колледжей. Среди участников – МФЮА, РГУ им. Косыгина, МГТУ "СТАНКИН", МГУ, ВШЭ, РАНХиГС, Строительный университет, МГУУ правительства Москвы, ВАВТ, колледжи КДПИ им. К. Фаберже, МГОК и другие.

"Нам удалось собрать на одной площадке не только представителей вузов и колледжей, но и карьерных консультантов. Это значит, что у школьников будет отличная возможность сначала обсудить свои карьерные стремления со специалистами, а потом осознанно выбрать образовательную программу в учебном заведении", – говорит организатор форума, руководитель проекта "Учеба.ру" Александр Каючкин.

Кроме того, для гостей подготовили обширную деловую программу. Впервые на форуме будут организованы карьерные секции, посвященные работе в различных индустриях. В формате паблик-токов эксперты из таких компаний, как "Яндекс", WorldSkills, "Нетология", расскажут о том, как построить карьеру в различных индустриях, начиная от IT и заканчивая образованием. Впервые на форуме будет представлена секция, посвященная киберспорту. Историями успеха поделятся известные российские геймеры и стримеры. Отдельное внимание будет уделено творческим профессиям – запланированы паблик-токи с участием представителей Британской высшей школы дизайна, ЦСИ "Винзавод".