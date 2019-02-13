Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:27

Еще 20 домов могут включить в программу реновации по просьбам москвичей

город строительство реновация

16:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 20 домов включат в программу реновации, если такое решение утвердят судебные инстанции. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Отмечается, что решения по ряду жилых зданий сейчас оспаривают сами горожане. Прежде в программу не включали дома, если 66% жильцов были "за", а 33% – "против". Теперь некоторые собственники квартир доказывают в суде, что часть голосов оказались поддельными.

"Жители доказали в судах, что действительно несколько человек не голосовали, и раз эти голоса не засчитали, то набралось больше 66,6%. Одно решение такое принято судом, насколько я знаю, еще по порядка 20 домам люди готовят исковое заявление", – сказал Хулнуллин.

По его словам, те, кто хочет стать участниками программы, должны организовать проведение экспертизы и собрать необходимые бумаги для суда.

На прошлой неделе в программу реновации жилого фонда включили дом на улице Амундсена. Это было сделано по итогам решения Бабушкинского районного суда столицы. Таким образом, квартиры в новостройках получат жители 5172 домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она направлена на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, а также на предотвращение роста аварийного жилфонда в столице.

В список стартовых площадок вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и зданиями и пустыри. Сейчас сотрудники Москомархитектуры и окружных префектур подбирают подходящие территории в районах, где планируют возводить новостройки.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

город строительство реновация

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика