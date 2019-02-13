Еще 20 домов могут включить в программу реновации по просьбам москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Порядка 20 домов включат в программу реновации, если такое решение утвердят судебные инстанции. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Отмечается, что решения по ряду жилых зданий сейчас оспаривают сами горожане. Прежде в программу не включали дома, если 66% жильцов были "за", а 33% – "против". Теперь некоторые собственники квартир доказывают в суде, что часть голосов оказались поддельными.
"Жители доказали в судах, что действительно несколько человек не голосовали, и раз эти голоса не засчитали, то набралось больше 66,6%. Одно решение такое принято судом, насколько я знаю, еще по порядка 20 домам люди готовят исковое заявление", – сказал Хулнуллин.
По его словам, те, кто хочет стать участниками программы, должны организовать проведение экспертизы и собрать необходимые бумаги для суда.
На прошлой неделе в программу реновации жилого фонда включили дом на улице Амундсена. Это было сделано по итогам решения Бабушкинского районного суда столицы. Таким образом, квартиры в новостройках получат жители 5172 домов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она направлена на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, а также на предотвращение роста аварийного жилфонда в столице.
В список стартовых площадок вошли готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и зданиями и пустыри. Сейчас сотрудники Москомархитектуры и окружных префектур подбирают подходящие территории в районах, где планируют возводить новостройки.
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