Участки "Дом.РФ" и РЖД могут передать для строительства жилья по программе реновации

Москва может получить для строительства жилья по программе реновации земельные участки АО "Дом.РФ" и РЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
По его словам, до конца года городу могут передать в общей сложности 500 тысяч квадратных метров. В частности, у АО "Дом.РФ" есть семь подходящих площадок. Сейчас ведутся переговоры.
Также корпоративное оформление бумаг ведется с РЖД. Поскольку площадки находятся в акционерном капитале, их выставят на аукцион, а город выкупит.
"Это, как правило, старые детские сады заброшенные, какие-то здания и сооружения. Мы по порядка пяти площадкам с ними договорились", – рассказал заммэра.
Ранее Хуснуллин сообщил, что еще 10 площадок для строительства жилых домов включено в столичную программу реновации. Таким образом, их число увеличилось до 318.
Первые публичные слушания по кварталам реновации стартуют в столице в марте.
На сегодняшний день в столице возводят 96 домов по программе реновации. Еще 100 зданий планируют начать строить до конца этого года. Ведется проектирование 75 многоэтажек.
Число расселяемых домов достигло 49. До декабря этого года планируется начать расселение еще 45 домов.
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