Общественные слушания по проектам кварталов реновации состоятся весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Общественные слушания, в ходе которых москвичи смогут увидеть макеты будущих кварталов программы реновации, планируют провести в марте. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас 86 проектов планировки находятся в работе, мы буквально, начиная с марта, начнем проводить публичные слушания", – цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года. В настоящий момент в столице возводят 96 домов по программе реновации. Еще 100 зданий планируют начать строить до конца этого года. Кроме того, ведется проектирование 75 многоэтажек. Число расселяемых домов достигло 49. До декабря этого года планируется начать расселение еще 45 домов.

В 2018 году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров.

На всех стройплощадках устанавливается временное ограждение и QR-код, который позволяет познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".

В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах планируется построить 560 тысяч квадратных метров жилья.

Некоторые участники программы при расселении могут докупить площади за свои деньги. Такой вариант предпочли 80 процентов семей.

