Участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе завершат к лету

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Строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе планируют завершить к лету текущего года, говорится в сообщении департамента строительства столицы.

"К лету на данном участке планируется открыть движение автотранспорта", – приводит текст сообщения РИА Новости.

Летом 2018 года на данном участке открыли 4,9 километра новых дорог, включая тоннель под Щелковским шоссе. Всего в рамках проекта планируется построить 5,5 километра дорог.

В конце декабря Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Северо-Восточной хорды от Лосиноостровской улицы до развязки на пересечении с Открытым шоссе.

В документе отмечается, что на данном участке СВХ проходит с внешней стороны Московского центрального кольца. Помимо строительства участка Северо-Восточной хорды, проект планировки предусматривает создание съездов и выездов с хорды на 5-й проезд Подбельского, а также транспортной развязки на пересечении СВХ с Открытым шоссе.

Предполагается, что протяженность СВХ составит 35 километров.