Детский сад ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе

Фото: Мосгосстройнадзор

Детский сад на пять групп (125 мест) ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, сад построен на месте ранее снесенного ДОУ №1124.

Новое двухэтажное здание расположено по адресу: улица Дубки, владение 15. Объект построен по индивидуальному проекту на средства из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенское (ТиНАО) построят школу в виде трех лучей.