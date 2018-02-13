Семиэтажную гостиницу построят в Кузьминках в 2019 году

13 февраля 2018, 10:29
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Новая гостиница на 44 номера появится в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Как уточнил председатель комитета Олег Антосенко, ведомство выдало разрешение на строительство семиэтажной гостиницы на улице Федора Полетаева в ЮВАО. Отмечается, что общая площадь здания составит 3,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже оборудуют обеденный зал и подсобные помещения буфета, а также комнаты для персонала. Выше: на втором−седьмом этажах − будут находиться одноместные гостиничные номера. "Гостиницу планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2019 года", − цитирует Антосенко Агентство "Москва".
По данным Мосгосстройнадзора, новую гостиницу адаптируют для маломобильных групп населения, оснастив здание пандусами и лифтами. Кроме того, отметили в ведомстве, на первом этаже будут находиться три универсальных номера для людей с ограниченными возможностями, а габариты одного из лифтов позволят использовать его для перевозки инвалидов-колясочников.
Парковка расположится в подвальном этаже отеля. Машины смогут попадать туда при помощи автомобильного подъемника. Уточняется, что строительство объекта будут финансировать из средств инвестора.
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