Движение транспорта на проспекте Мира ограничат с 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на проспекте Мира в районе дома 92, строения 1, ограничат с 16 января 2021 года по 31 августа 2022 года в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

"Ограничение движения будет введено в связи с проведением работ на инженерных сетях на проспекте Мира", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что с 21 января движение ограничат в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. Выделенные полосы организуют на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая. Также проезд будет доступен только для наземного городского транспорта в районе остановки "Метро Беляево" и на участке от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской.