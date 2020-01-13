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Город

10:03

Мытье самого высокого небоскреба в Москве обходится в 14,5 млн рублей в год

город

Фото: телеграм-канал Агентства "Москва"

Мытье самого высокого небоскреба в Москве – башни "Восток" в составе комплекса "Башня Федерация" – обходится в 14,5 миллиона рублей в год, рассказал Агентству "Москва" гендиректор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

По его словам, башню моют два раза в год, весной и осенью. Мытье занимает две недели. Скорость выполнения работ зависит от погодных условий.

Комплекс "Башня Федерация" достроен в 2017 году. Он состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате.

Высота 95-этажной башни "Восток" – 374 метра. На данный момент это самая высокая недвижимость в Европе. В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.

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