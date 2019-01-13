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16:36

Шоу "Короли льда" не отменят из-за госпитализации Плющенко

город досуг

16:36

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Олимпийское шоу "Короли льда" на ГУМ-катке состоится, несмотря на то, что в программе не будет Евгения Плющенко. Все остальные артисты готовы выйти на лед, сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

"Шоу не отменяется, просто Евгения не будет. Все остальные фигуристы выступают как запланировано", – передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко доставлен в одну из московских больниц. Он находится там уже с 10 января. Двукратный олимпийский чемпион пожаловался на резкие боли в спине, после чего был доставлен в нейрохирургическое отделение.

Плющенко – постановщик "Королей льда". Участие в шоу примут олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. К ним присоединятся призеры чемпионатов России и Европы по фигурному катанию, а также юные фигуристы, которые занимаются в "Академии фигурного катания". Цена билета - 100 рублей, дети до семи лет могут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослого с билетом.

Площадки "Путешествия в Рождество" работают последний день

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. На 78 площадках по всей Москве гостей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей.

Ранее сообщалось, что в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы. Сегодня должны выбрать победителя акции, который получит два билета в Ригу с открытой датой, и ваучеры на проживание в гостинице в центре города. Акция "Полетели в Ригу" проходила 11 и 12 января в "Домике сладостей из Латвии" на Тверской площади.

В воскресенье фестиваль "Золотая Маска" покажет несколько ярких спектаклей для всей семьи. Театр кукол "Барабашка" из Нижневартовска представит сказку о Морозко. Хакасский театр кукол "Сказка" из Абакана расскажет, как встречают Новый год Муми-тролли. На Новопесчаной улице новогоднее представление устроит театр кукол "Добрый жук".

город досуг

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