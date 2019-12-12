Входы и выходы станций метро возле "ВТБ Арены" могут ограничить

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Входы и выходы станций метро, расположенных вблизи "ВТБ Арены", могут ограничить вечером 12 декабря. Изменения в работе вестибюлей связаны с концертом группы "Мумий Тролль". Об этом сообщили в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. Удобнее добираться до стадиона через станции "Динамо" и "Петровский парк", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что северный вестибюль станции "Динамо" работает только на вход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров.

Москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными и приобретать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это позволит быстрее добраться домой после окончания концерта. Оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен планирует оснастить станции подземки турникетами с видеонаблюдением. Работы произведет победитель аукциона. Систему планируют предварительно представить бизнес-сообществу и москвичам.

