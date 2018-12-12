Мокрый снег осложнил движение транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве вечером в среду, 12 декабря, затруднено движение транспорта из-за погодных условий, сообщили в ЦОДД. Из-за мокрого снега затруднено движение на кольцах, есть заторы на вылетных магистралях.
По информации интерактивной карты, заторы наблюдаются на Щелковском шоссе в обоих направлениях. В сторону центра города снижена скорость на шоссе Энтузиастов. По направлению в Подмосковье движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах.
Также трудности с движением транспорта наблюдаются на востоке по внутренней стороне, на юге по внешней стороне, в обоих направлениях МКАД. На севере и западе Третьего транспортного кольца (ТТК) низкая скорость в обоих направлениях.
Как сообщает столичный департамент транспорта, на Садовом кольце трудно проехать на северо-востоке по внешней стороне от метро "Курская" до метро "Сухаревская". Аналогичная ситуация на юго-востоке в обоих направлениях от метро "Павелецкая" до Николоямской улицы.
В управлении ГИБДД по Москве сообщили, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 107 километра МКАД. Уточняется, что никто не пострадал. Движение не перекрывалось, однако образовалась пробка. Сервис "Яндекс. Карты" передает, что затор в районе аварии растянулся на 8 километров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: