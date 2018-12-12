Москва оставит праздничные наряды до середины января

Фото: портал мэра и правительства Москв

Праздничное оформление будет сохраняться в Москве до Старого Нового года. Об этом сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

"Ориентировочно, демонтаж будет где-то после 14 января. Но в прошлом году были приняты решения о том, что в определенных местах оформление было сохранено и функционировало длительный период", – сказал он.

Ранее стало известно, что к Новому году улицы и площади Москвы украсят более 3000 объемных конструкций. Для их создания использовалось более 1500 тысячи километров гирлянд. По всей Москве установят около 300 новогодних елок. Все декорации будут полностью готовы к 13 декабря.

Также с 14 декабря по 13 января в Москве будет проходить масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг, сюжеты которых посвящены этой теме. На 78 площадках Москвы жители и гости столицы смогут посмотреть балеты на льду, спектакли российских и зарубежных европейских театров.

Для создания новогодних световых конструкций используют более 1500 километров светодиодных гирлянд. Также перед праздниками в Москве установят 10 светодиодных стел.

На Манежной площади покажут световое праздничное шоу "Новогодняя Москва". Оно будет проходить с 14 до 20 декабря. Где погулять и что посмотреть в новогодней Москве, смотрите в сюжете телеканала Москва 24.

