Москва оставит праздничные наряды до середины января

Фото: портал мэра и правительства Москв
Праздничное оформление будет сохраняться в Москве до Старого Нового года. Об этом сообщил глава столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
"Ориентировочно, демонтаж будет где-то после 14 января. Но в прошлом году были приняты решения о том, что в определенных местах оформление было сохранено и функционировало длительный период", – сказал он.
Ранее стало известно, что к Новому году улицы и площади Москвы украсят более 3000 объемных конструкций. Для их создания использовалось более 1500 тысячи километров гирлянд. По всей Москве установят около 300 новогодних елок. Все декорации будут полностью готовы к 13 декабря.
Также с 14 декабря по 13 января в Москве будет проходить масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество", в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг, сюжеты которых посвящены этой теме. На 78 площадках Москвы жители и гости столицы смогут посмотреть балеты на льду, спектакли российских и зарубежных европейских театров.
Для создания новогодних световых конструкций используют более 1500 километров светодиодных гирлянд. Также перед праздниками в Москве установят 10 светодиодных стел.
На Манежной площади покажут световое праздничное шоу "Новогодняя Москва". Оно будет проходить с 14 до 20 декабря. Где погулять и что посмотреть в новогодней Москве, смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
Световыми гирляндами на стелах можно будет управлять со смартфона
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