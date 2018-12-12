Интерактивные фотостенды установят в Москве к Новому году

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В Москве с 14 декабря начнут работать первые в России интерактивные стенды для фотографирования "Ледяное дыхание". Об этом со ссылкой на технического специалиста ОЭК Максима Крыганова сообщает Агентство "Москва".
Чтобы сделать фото, нужно будет подуть на специальный датчик, после чего кадр отобразится на экране размером два на три метра в морозном узоре.
Стенды установят в семи локациях: улица Хачатуряна, дом 13, улица Новопесчаная, дом 12, Строгинский бульвар, дом 9, Троицу, Сиреневый бульвар, улица Ярцевская дом 21к1. Еще два стенда установят в Зеленограде.
Также в Москве установят 10 светодиодных стел, включать которые сможет любой желающий через смартфон.
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