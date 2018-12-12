Мерцающее звездное небо раскинется над сердцем Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Звездное небо из миллионов светодиодов зажжется над Никольской улицей до конца недели. Такая же световая декорация украсит Камергерский и Столешников переулки в преддверии Нового года. Об этом сообщил начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления столичного департамента ЖКХ Александр Кондратенко, передает ТАСС.
Он рассказал, что на Никольской улице сейчас завершаются работы по монтажу "Звездного неба". "Также оно будет в Камергерском и Столешниковом переулке, но на Никольской – самое протяженное", – уточнил Кондратенко. По его словам, протяженность "небосвода" из светодиодов составит примерно 600 метров, а общая длина гирлянд будет достигать 160 километров. "На них расположено более 1,5 миллиона светодиодов", – добавил представитель ведомства.
Как отметил Кондратенко, специалисты ведут монтажные работы уже третью неделю, главным образом, в ночное время. Завершить их планируют 13 декабря, чтобы к выходным звездные небеса загорелись в центре столицы.
По данным департамента ЖКХ, в монтажных работах участвуют около 12 единиц спецтехники и 40 специалистов. В отличие от прошлогоднего декора, гирлянды будут мерцать теплым и холодным светом. Кроме того, в них добавили белые шары. Полюбоваться праздничной подсветкой можно будет в любое время суток, добавил Кондратенко.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года более 100 зданий в центре столицы украсят праздничной подсветкой. Архитектурно-художественная подсветка позволит фасадам зданий не только засиять разноцветными огнями, но и постоянно менять облик благодаря смене изображений. В частности, на знаменитых медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате в новогодние праздники будут транслировать поздравления и надписи: "Новый год 2019" и "Рождество Христово".
Кроме того, на Манежной площади москвичам и гостям города покажут световые шоу "Путешествие в Рождество" и "Новогодняя Москва". Изображения будут проецировать на фасад ЦВЗ "Манеж".
"Это наш город": новогодние световые шоу покажут на фасаде Манежа с 14 декабря
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