Два центра "Мои документы" капитально отремонтируют в Москве

12 декабря, 12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Работы по капитальному ремонту начались в двух зданиях МЦФ "Мои документы". Об этом сообщает столичный департамент капитального ремонта.
Перепланировка ждет здание действующего центра госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино и строение, в котором расположился МФЦ района Косино-Ухтомский.
В помещениях выполнят отделочный ремонт и заменят внутренние инженерные системы. Кроме того, в зданиях улучшат условия для маломобильных граждан. Для них оборудуют зону оказания услуг на первом этаже в специальных окнах приема.
В здании на Святоозерской улице также обустроят вентилируемый фасад и витражи. А итогом ремонта МФЦ на Дубнинской улице станет увеличение площади в два раза. Свои подразделения там разместят Служба "Мои документы", УФМС России по Москве, ЗАГС, ГУ ГЦЖС, Росреестр, нотариус, Московский индустриальный банк.
"Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании на улице Дубнинская протекает кровля, краска на стенах потемнела и потрескалась, керамическая плитка имеет сколы и трещины, часть ее отслоилась", – пояснили в пресс-службе ведомства.
В департаменте добавили, что в МФЦ на Святоозерской нет воды и отопления. А у фасада здания есть механические повреждения.
Ранее Сергей Собянин заявил, что центры социального обслуживания столицы ждет масштабная реконструкция. Их собираются довести до уровня МФЦ "Мои документы". Также планируется открывать по несколько новых центров ежегодно.
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