Телестудию "Энтузиаст"​ реконструируют на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Перово реконструируют телевизионно-студийный комплекс "Студия Энтузиаст". Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, власти Москвы одобрили изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые необходимы для реконструкции телестудии на территории владения 5 на 2-й улице Энтузиастов. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.
Как уточнила глава Москомархитектуры, после работ по реконструкции площадь телестудии "Энтузиаст" вырастет вдвое и превысит 18 тысяч квадратных метров. Она пояснила, что площадь и число помещений увеличат благодаря строительству двух–трех дополнительных этажей.
"Здесь предусмотрено устройство шести новых студий более 1 тысячи квадратных метров каждая", – рассказала Княжевская. Кроме того, в телестудии будет "необходимое количество гримерных, аппаратных и других административно-бытовых помещений, добавила она.
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