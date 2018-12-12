Телестудию "Энтузиаст"​ реконструируют на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Перово реконструируют телевизионно-студийный комплекс "Студия Энтузиаст". Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, власти Москвы одобрили изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые необходимы для реконструкции телестудии на территории владения 5 на 2-й улице Энтузиастов. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

Как уточнила глава Москомархитектуры, после работ по реконструкции площадь телестудии "Энтузиаст" вырастет вдвое и превысит 18 тысяч квадратных метров. Она пояснила, что площадь и число помещений увеличат благодаря строительству двух–трех дополнительных этажей.

"Здесь предусмотрено устройство шести новых студий более 1 тысячи квадратных метров каждая", – рассказала Княжевская. Кроме того, в телестудии будет "необходимое количество гримерных, аппаратных и других административно-бытовых помещений, добавила она.