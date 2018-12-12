Два парка столицы получили национальную премию по ландшафтной архитектуре

12 декабря, 08:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проекты по благоустройству парка на Ходынском поле и парка в пойме реки Битцы стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.
"Эта награда является высшим признанием в профессиональном сообществе страны. Она свидетельствует о том, что столичные парки стали лучшими среди новых объектов городской среды в России", – рассказали в департаменте.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в этом году за победу боролись более 50 претендентов из России, Польши, Швейцарии, Великобритании и Германии. В каждой из номинаций вручались золотой, серебряный и бронзовый дипломы.
По словам жюри, оба столичных парка пользуются большой популярностью москвичей и гостей столицы. Парк на Ходынском поле стал обладателем золотого диплома в номинации "Лучший объект экологического, инженерного дизайна". Парк в пойме реки Битцы получил золотой диплом в номинации "Лучший объект комплексного благоустройства жилой среды".
По данным столичной мэрии, за 2018 год в Москве было благоустроено 3200 различных городских объектов. Проводилось благоустройство 82 озелененных территорий, в том числе 24 городских парков и природных территорий, 25 новых парков по месту жительства и 33 бульвара и сквера. Общая площадь составила почти 1500 гектаров.
За этот год в парках улучшили дороги и тропинки, создали велодорожки, обустроили детские и спортивные площадки, фонтаны, территории для выгула собак, установили различные малые архитектурные формы и фонари, посадили тысячи деревьев, оформили газоны и клумбы. Среди крупнейших обустроенных в этом году парков – Парк 50-летия Октября, "Ходынское поле", "Митино", Парк имени Святослава Федорова, Парк технических видов спорта в Печатниках, "Вагоноремонт", парки 850-летия Москвы, Парк в пойме Битцы и другие.
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