Кульбачевский открыл "Фабрику Рождества" в столичном парке Skazka

Фото: parkskazka.com/fabrika/
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский открыл праздник "Фабрика Рождества" в парке Skazka на западе столицы. Руководитель ведомства встретился с Дедом Морозом из Великого Устюга.
Кульбачевский поприветствовал гостей и поздравил их с наступающим Новым годом. "Раньше на месте этого парка был навал мусора, и мы с Дедушкой Морозом решили сделать здесь парк, чтобы дети дышали воздухом и могли заниматься разными активностями. Я думаю, что этот парк будет еще расширяться, но без ущерба для природы. Отдыхайте, веселитесь, а мы организуем вам хорошую новогоднюю программу", – цитирует главу департамента Агентство "Москва".
Поприветствовал посетителей и Дед Мороз. "Всеми снежинки моей души я благодарен каждому из вас, что вы пришли сюда и украсили это замечательное место! На правах главного зимнего волшебника объявляю фабрику рождества открытой!", – сказал он.
Дед Мороз из Великого Устюга передал свой посох Деду Морозу из парка Skazka. Во время праздника пройдет экскурсия по парку для Деда Мороза. Он посетит замок Снежной Королевы, клонариум, динопарк и хаски-лэнд. В рамках анимационной программы также состоятся экологические мастер-классы, катание на открытом катке и конкурс чтецов.
Новогодняя сказка в парке будет проходить до 14 января, она объединит 10 игровых локаций разнообразной тематики. Каждый гость сможет создать чудо своими руками и отправиться в путешествие с Дедом Морозом и его командой. Подробнее о развлечениях в парке читайте здесь.
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