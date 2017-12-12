Статусом промкомплекса наделены еще 3 московских предприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Еще три московских предприятия наделены статусом промышленного комплекса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы. Суммарно на трех предприятиях работают около двух тысяч человек.
Первое предприятие – ОАО "Кондитерско-булочный комбинат "Простор". Компания производит хлеб и мучные кондитерские изделия: от тортов и традиционной сдобы (ватрушка, плюшка, слойка, рулет, бублик) до мелкоштучной продукции (сочник, круассан, штрудель, улитка).
Предприятие с площадью помещений 33,1 тысячи квадратных метров находится в районе Выхино-Жулебино. На комбинате работают 892 человека. Средняя месячная зарплата – 46 тысяч 174 рубля. В ближайшие 5 лет предприятие намерено расширить ассортимент мини-тарталетками.
Второе предприятие – ПАО "Научно-производственное предприятие "Импульс". Это одна из старейших российских оборонных компаний компаний, которая выпускает радиоэлектронные подсистемы и приборы, а также системы термоэлектрического охлаждения.
Компания раскинулась на площади 1,29 га в Алексеевском районе. В "Импульсе" работают 795 человек со средней месячной зарплатой 73 тысячи 486 рублей. В ближайшие 5 лет предприятие планирует реконструировать производственные помещения, чтобы организовать ремонтно-механическую мастерскую эксплуатационно-технической службы предприятия. А также проложить подземные силовые кабели между двумя трансформаторными подстанциями.
Третье предприятие – ОАО "Производственно-экспериментальная фабрика "Союз". Эта компания – крупнейший производитель тары и упаковки из гофрокартона. Находится предприятие в районе Царицыно. На площади 33,2 "квадратов" работают 287 человек со средней месячной зарплатой – 75 400 рублей. В ближайшие 5 лет компания собирается приобрести ламинатора Bobst Foliostar 1650 для каширования двухслойного гофрокартона.
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