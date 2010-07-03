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Москва 24

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Город

13:10

Москвичи смогут сообщить о сосульках на крышах нежилых зданий

город

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пользователи портала "Наш город" получили возможность сообщать коммунальщикам о сосульках, свисающих с крыш и карнизов нежилых зданий, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Ранее на сервисе принимались заявки о сосульках на фасадах многоквартирных домов. Пользователь должен указать правильный адрес, а для подтверждения локации нужно приложить фотографии.

Портал "Наш город" появился в 2011 году. Благодаря сайту у москвичей отпала необходимость бегать по инстанциям, если в подъезде сломалась дверь или на дороге появилась яма. Пользователи могут контролировать своевременность и качество ремонта, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. Более 3,7 миллиона проблем москвичей помог решить электронный портал "Наш город" за восемь лет существования.

Для удобства пользователей есть единый классификатор проблемных тем, который разделен на десять категорий. Специалисты портала гарантируют решить проблему в течение восьми рабочих дней, в редких случаях этот срок увеличивается.

Ранее сообщалось, что на портале "Наш город" опубликовали график замены лифтов в жилых домах. Всего в 2019 году планируется обновить 1,8 тысячи подъемников. В подъездах, где установлено несколько лифтов, замену будут проводить поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

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