Жители Хорошевского района выступают против строительства новой дороги

Жители Хорошевского района протестуют против строительства новой дороги

Жители Хорошевского района вышли на улицы, чтобы выступить против строительства новой дороги из Тушина до Ленинградского проспекта. Они опасаются, что теперь в парке "Березовая роща" спилят деревья, а землю природной зоны будут топтать фанаты ЦСКА.

Как рассказал телеканалу Москва 24 местный житель Дмитрий Бранков, урезается часть парка "Березовая роща", а за счет этого будет сформирован на территории парка "пешеходный коридор для болельщиков ЦСКА".

В Институте Генплана столицы заявили, что пешеходная зона пройдет не через парк, а по границе с улицей Куусинена, которую почти каждые выходные перекрывают для прохода болельщиков на стадион.

По словам главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна, дорога включает в себя часть улицы.

"Поэтому незначительное изъятие из официальных границ Березовой рощи да, действительно, произойдет как из объекта природного комплекса. А как из объекта историко-архивного памятника вообще ни одного метра не изымается", – отметил Крестмейн.

Если зону на границе улицы и парка сделают пешеходной, то расположенную неподалеку Новопесчаную улицу, наоборот, могут расширить для автомобилей.

В Институте Генплана Москвы заявили, что после реконструкции дорога на Новопесчаной улице ни на метр не приблизится к жилым домам.

Две новые полосы планируют создать за счет разделительной зоны. Но в таком случае, говорят жители Хорошевского района, расстояние между их домами и расширенной магистралью по нормам должно быть куда больше тех пяти метров, что у них есть сейчас.

13 ноября в Хорошевском районе пройдут общественные слушания по утверждению проекта реконструкции улиц.

