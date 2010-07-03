Жители Хорошевского района выступают против строительства новой дороги

09:07
Жители Хорошевского района протестуют против строительства новой дороги
Жители Хорошевского района вышли на улицы, чтобы выступить против строительства новой дороги из Тушина до Ленинградского проспекта. Они опасаются, что теперь в парке "Березовая роща" спилят деревья, а землю природной зоны будут топтать фанаты ЦСКА.
Как рассказал телеканалу Москва 24 местный житель Дмитрий Бранков, урезается часть парка "Березовая роща", а за счет этого будет сформирован на территории парка "пешеходный коридор для болельщиков ЦСКА".
В Институте Генплана столицы заявили, что пешеходная зона пройдет не через парк, а по границе с улицей Куусинена, которую почти каждые выходные перекрывают для прохода болельщиков на стадион.
По словам главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна, дорога включает в себя часть улицы.
"Поэтому незначительное изъятие из официальных границ Березовой рощи да, действительно, произойдет как из объекта природного комплекса. А как из объекта историко-архивного памятника вообще ни одного метра не изымается", – отметил Крестмейн.
Если зону на границе улицы и парка сделают пешеходной, то расположенную неподалеку Новопесчаную улицу, наоборот, могут расширить для автомобилей.
В Институте Генплана Москвы заявили, что после реконструкции дорога на Новопесчаной улице ни на метр не приблизится к жилым домам.
Две новые полосы планируют создать за счет разделительной зоны. Но в таком случае, говорят жители Хорошевского района, расстояние между их домами и расширенной магистралью по нормам должно быть куда больше тех пяти метров, что у них есть сейчас.
13 ноября в Хорошевском районе пройдут общественные слушания по утверждению проекта реконструкции улиц.
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