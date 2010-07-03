В Очаково-Матвеевском появится киностудия

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина приняла решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории площадью 0,3 гектара по адресу проезд Стройкомбината, владение 4, строения 1-4 (ЗАО).
Сейчас на этом месте находятся производственные и административные здания, гаражи общей площадью 1 800 квадратных метров, которые планируется реконструировать. Здесь появится киностудия.
Площадь новых съемочных павильонов составит 5 600 квадратных метров. Высота зданий не должна превышать 15 метров.
Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.
Ранее стало известно, что в районе Солнцево планируют построить многофункциональный комплекс. В здании площадью более 13 тысяч квадратных метров будут размещены офисы, магазины, культурные и спортивные организации.
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