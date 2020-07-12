Художник из Подольска нарисовал Антона Чехова на стене многоэтажки

В подмосковном городе Чехов появился большой рисунок Антона Чехова

В подмосковном городе Чехов появился большой рисунок Антона Павловича Чехова, передает телеканал Москва 24.

Писателя художник из Подольска изобразил на фасаде многоэтажного дома. На рисунке Чехов изображен сидящим в плетеном кресле на фоне дома и сада. На самом граффити выведена цитата писателя: "Не уставайте делать добро".

В конце мая в Санкт-Петербурге на доме нарисовали граффити Иосифа Бродского. Работа расположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля, где Бродский жил с 1955 года. Автором рисунка стал художник Олег Лукьянов.

В 1972 году лишенный советского гражданства Бродский покинул этот дом и эмигрировал через Австрию в США.

