Сухой фонтан, спортплощадка и перголы появятся в парке "Зеленая река"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парк "Зеленая река" в составе жилого квартала на территории бывшей промзоны "Серп и Молот" расширят, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент специалисты проектируют вторую очередь парка. В перспективе зона отдыха будет составлять около двух километров. Там разместятся сухой фонтан и ручей, площадь для ярмарки выходного дня и площадка для катка, а также перголы с защитой от дождя и спортплощадка.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что проект "Зеленая река" стал лучшим в номинации "Городской дизайн" по версии MUF Community Awards 2020. Он отметил, что проект включает озеленение всей территории и многочисленные площадки для детей.
Первая очередь парка была готова в 2019 году. Там оборудовали мост с опорами-кадками и висячими садами, развивающие игровые площадки из природных материалов, пергола из натуральной лиственницы длиной 30 метров и многое другое. Ожидается, что парк откроется для посетителей в 2025 году.
Ранее сообщалось о завершении строительства причала в квартале "Зиларт". Причал на участке набережной Марка Шагала уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта.
Новый причал длиной 65 метров способен принять двухпалубный пассажирский Р-51 на 240 пассажиров. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам.
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