Детский сад на 200 мест в районе Северный откроется к 1 сентября

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Детский сад на 200 мест в районе Северный на северо-востоке столицы откроется к 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Здание находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 165, корпус 5. Сад находится на территории строящегося жилого массива, который сейчас активно заселяют.

Отмечается, что компания-застройщик уже подала извещение об устранении замечаний итоговой проверки. Если объект успешно пройдет вторую проверку, детский сад введут в эксплуатацию. Дошкольное учреждение построили за счет городского бюджета.

В детском саду будут младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. В здании оборудованы игровые, отделенные от спален раздвижной перегородкой, спальни, раздевальные, буфет и туалеты. Там также обустроят комнаты для занятий с детьми, медблок, постирочную и другие необходимые помещения.

На прилегающей территории обустроят детские площадки с теневыми навесами, спортивные и хозяйственно-бытовые площадки. Все зоны разделят по возрастным группам.