Городские службы Москвы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период праздничных дней с 12 до 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Представитель мэрии добавил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур выведены на круглосуточное дежурство. Они готовы оперативно выехать на устранение нештатных ситуаций.

Бирюков подтвердил, что в Москве контролируют работу электросетевых объектов, а также отслеживают противопожарную безопасность. По его словам, в столице созданы условия для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. Он отметил роль города в истории страны и пожелал его обитателям успеха и благополучия.