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Москва 24

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Общество

17:37

Все санитарные требования на ярмарках выходного дня столицы соблюдены – депутат МГД

город общество безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симнов

Все санитарные требования на ярмарках выходного дня, действующих в Москве, соблюдены. С таким заявлением выступил глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Он отметил, что открытие ярмарок выходного дня было долгожданным событием для москвичей. При этом, по словам депутата, при принятии данного решения столичные власти особенно поднимали вопрос о соблюдении всех санитарных норм.

"Все сотрудники ярмарок походят температурный контроль, все работают в масках, в перчатках. Территория ярмарок выходного дня обрабатывается дезинфицирующими средствами, есть разметка для покупателей", – приводит Агентство "Москва" слова Орлова.

Открытие ярмарок является одним из шагов к возвращению к нормальной жизни и крайне важно для развития экономики столицы, подчеркнул спикер.

"Как известно, на ярмарках выходного дня работают российские фермеры, представители наших региональных сельхозпроизводителей. Это важно и для развития экономики, и для того, чтобы москвичи могли приобретать полюбившиеся продукт", – резюмировал Орлов.

Более 80 ярмарок выходного дня возобновило работу в Москве в начале июня. При этом все участвующие в них предприниматели усилили санитарные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что на ярмарках соблюдается санитарное дистанцирование, проводится двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств.

В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня

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