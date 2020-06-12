В Москве появились специальные урны для масок и перчаток

В некоторых районах Москвы появились специальные урны для средств защиты. Уточняется, что маску и перчатки нужно утилизировать отдельно друг от друга.

Такие контейнеры нужны для того, чтобы уборщики точно знали, с чем имеют дело, поскольку индивидуальные средства защиты сохраняют вирусы от нескольких часов до суток.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранения масочного режима в городе.

Градоначальник отметил, что все больше людей выходят из дома, посещают общественные места и пользуются городским транспортом. В свете этого увеличивается пассажиропоток и количество людей в магазинах, а ношение масок и перчаток позволит поддержать положительную динамику по коронавирусу, установившуюся в столице.