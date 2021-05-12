Монолитные конструкции центров самбо и бокса в "Лужниках" готовы на 85%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В центрах самбо и бокса на территории олимпийского комплекса "Лужники" на 85% завершены монолитные работы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день на площадке строительства центров самбо и бокса в "Лужниках" полностью смонтированы металлические фермы перекрытия, на 85% завершено устройство монолитных конструкций будущих комплексов, почти на треть готовы кирпичные перегородки внутри зданий, идут фасадные работы", – сказал Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что в настоящее время строители также проводят устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций. Готовность систем внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции близка к 50%. Кроме того, осуществляется монтаж отопительных систем, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции.

Центр самбо и центр бокса расположатся симметрично под общим фасадом. Они смогут работать независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться. Спорткомплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а по наполнению будет превосходить все существующие мировые площадки.

Ранее стало известно, что теннисный клуб и центры самбо и бокса в "Лужниках" планируют достроить до конца года. Сергей Собянин напомнил, что в "Лужниках" каждый год реконструируют или строят несколько объектов.