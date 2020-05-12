Почти 200 поездов "Москва" пустили в столичном метро за три года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

195 поездов "Москва" запустили в столичном метро за три года. Из них 20 запустили с начала 2020 года, сообщает заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, больше всего составов "Москва" (85) курсируют на Таганско-Краснопресненской линии. В текущем году там заменят все старые поезда.

По 27 составов этой серии следуют по Филевской и Сокольнической линиям, 29 – по Калужско-Рижской, шесть – по Солнцевской и Большой кольцевой, 21 – по Некрасовской.

Заммэра напомнил, что в климатических установках в поездах "Москва" работают ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха. Это позволяет очищать воздух в вагоне прямо во время движения поезда.

"Ультрафиолетовое облучение не проникает в салон и потому безопасно для пассажиров. Оно работает в климатической установке, через которую проходит воздух перед поступлением в салон", – уточнил Ликсутов.

Он отметил, что воздух обеззараживается за счет фотохимического воздействия ультрафиолетового облучения на микроорганизмы, в результате чего погибают до 100% вирусов и бактерий.

Ранее в столичном метро запустили поезд в маске. Его можно встретить на Кольцевой линии метро.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах.