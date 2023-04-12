Многофункциональный комплекс в Останкинском районе будет оформлен черными пластинами

Фото: stroi.mos.ru

Многофункциональный комплекс в Останкинском районе будет оформлен черными металлическими пластинами и желтыми вставками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что общая площадь здания составит около 4 тысяч квадратных метров.

"На первом этаже будут располагаться помещения торговли, а на втором и третьем – офисные площади", – сказал Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что оконные проемы будут расположены по принципу тетриса, а на кровле появится название комплекса из металла – "Комета".

"Все решения очень простые, но смотрится симпатично. Кроме того, такая сдержанная архитектура оттеняет живописный облик ЖК, расположенного по соседству", – добавил он.

Уточняется, что комплекс будет расположен на улице Олонецкой в 14-м доме, в 1-м, 2-м и 3-м строениях. Проект был разработан компанией ООО "Студия архитектуры, строительства и дизайна".

Ранее Бочкарев сообщал, что в отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Южное" был завершен монтаж металлоконструкций. Он отметил, что корпус станет частью основного комплекса депо, где проверяют составы перед выходом на линию. Также в "Южном" будут располагаться ремонтные мастерские и другие необходимые помещения.



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