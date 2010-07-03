Более 25 тысяч заявок поступило на конкурс "Прорыв года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество заявок от предпринимателей на премию "Прорыв года" превысило 25 тысяч. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в больше всего заявок поступило от конкурсантов в номинации "Молодой предприниматель года", "Гран-при года", "Социально ответственный бизнес, а также "Мама – успешный предприниматель года" и "Почетный стартап года".

Помимо этого, в конкурсе представлены номинации "Возвращение года", "Франшиза года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года". Лучших выберут среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями.

Прием заявок начался 4 марта и продолжится до 15 апреля, после чего заседание экспертного совета проведет оценку всех работ. Победитель будет определен в несколько этапов: по экономическим показателям, на портале "Активный гражданин", а также по оценке членов совета. Награждение победителей пройдет 29 мая.

