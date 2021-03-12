Москва онлайн покажет сжигание чучела Масленицы на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 марта на территории "Городской фермы" на ВДНХ состоится сжигание чучела Масленицы.

Традиция сжигать чучело в последний день Масленичной недели – языческая и уходит корнями в далекие времена. Соломенная кукла символизировала Морену, богиню зимы, а сам обряд – "похороны" зимы. Зима для наших предков была временем тяжелым, голодным, поэтому все с нетерпением ждали весны и тепла.

Несмотря на то что сегодня пережить холода нам помогают пуховики, горячая вода и отопление, мы все равно с радостью встречаем весну в лучших славянских традициях – с блинами, весельями и сжиганием Морены.

Смотрите прямую трансляцию 14 марта в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.