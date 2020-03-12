Более 30 тыс запросов на выдачу архивных справок поступило через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30,4 тысячи запросов на выдачу архивных справок и выписок поступило через портал mos.ru с 2014 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что воспользоваться услугой могут все зарегистрированные на сайте россияне.

"Услуга выдачи архивных справок и выписок онлайн помогает пользователям портала mos.ru найти документы, необходимые для решения личных вопросов или восстановления исторических фактов из жизни своих близких. Она доступна не только для жителей Москвы, но и для людей, живущих за ее пределами", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий.

Как уточняется, копии документов поступают в личный кабинет пользователя в течение 20 рабочих дней со дня передачи запроса. О том, что документы поступили будет сообщаться в письме, которое придет на электронную почту.

В Главархиве Москвы сообщили, иногда в ответе на запрос содержится два и более документа.

"Чаще всего пользователи mos.ru обращаются с просьбами предоставить им справки о заработной плате с предыдущих мест работы. За шесть лет их запросили более 12 тысяч раз. На втором месте по популярности – документы, подтверждающие трудовой стаж. Они необходимы для начисления пенсии по возрасту. Такие запросы были отправлены через портал свыше 10 тысяч раз. Еще около 2,5 тысячи обращений касались справок, доказывающих факт окончания человеком высшего или среднего специального учебного заведения Москвы", – добавили в Главархиве.

В центрах госуслуг "Мои документы" подвели итоги 2019 года и назвали самые популярные среди москвичей услуги.

Чаще всего (2,8 миллиона раз) жители столицы обращались к специалистам с просьбой предоставить информацию жилищного учета. В эту категорию входят запросы на получение единого платежного документа, выписку из домовой книги, копии ордера на жилое помещение и ряд других.

В топ-3 наиболее востребованных услуг также вошли обращения по оформлению и выдаче социальной карты (2,5 миллиона запросов) и по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей (2,1 миллиона запросов).

На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.

