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20:14

Владимир Ефимов рассказал о преимуществах Москвы перед мегаполисами Западной Европы и США

город экономика

20:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва опережает мегаполисы Западной Европы и США по долгосрочной динамике развития, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, принимая участие в дискуссии "Современный город: его роль во время турбулентности международных отношений" в рамках MIPIM-2019.

По словам Ефимова, российская столица входит в топ-10 крупнейших городских агломераций мира по размеру экономики, опережая Сеул, Париж, Чикаго и Пекин. Он также отметил, что долговременными преимуществами Москвы в глобальной конкуренции являются мощный внутренний потребительский рынок, качественные трудовые ресурсы, высокий уровень развития ИКТ и высокое качество городской среды.

Также Ефимов отметил ценовые достоинства Москвы для мирового инвестора: электроэнергия для предприятий вдвое дешевле, чем в Лондоне, цены на бензин в 2,5 раза меньше, чем в Париже, а средние ставки офисной аренды вдвое ниже, чем в Нью-Йорке.

После экономического кризиса 2014-2015 годов Москва ведет активный поиск новых источников доходов и оптимизирует расходы. Налоговые реформы позволили мобилизовать новые источники налоговых доходов, снизить зависимость бюджета от нефтегазового сектора в четыре раза.

Принятые меры позволили сформировать долгосрочный сбалансированный профицитный бюджет, который на 90% состоит из налоговых поступлений, и до минимума сократить госдолг города.

Вице-мэр подчеркнул, что дальнейшее развитие Московской агломерации лежит на пути интенсивного развития высокомаржинальных секторов экономики – современных производств и информационных технологий, сферы услуг, индустрии развлечений.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2018 году составил 2,43 триллиона рублей, что 15,3 процента выше показателя 2017 года.

город экономика

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