Высоко сижу: самую высокую жилую башню Европы построят в "Москве-Сити"

Небоскреб с офисами и апартаментами в деловом центре "Москва-Сити" построят в течение пяти лет.

"В течение пяти лет башня будет построена. Это будет базовый офис нашей компании "Мосинжпроект", и финансироваться строительство объекта будет за счет компании", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Башня будет самым высоким жилым зданием в Европе, высота составит более 100 этажей. В здании расположатся 1,4 тысячи квартир, четырехэтажная подземная парковка, офисы, детский досуговый центр и спорткомплекс с бассейном. Жилье разместится с 14 по 98 этажи высотной части корпуса. До 75 процентов квартир составят студии с одной спальней площадью от 60 до 90 квадратных метров. На 100-104 этажах разместятся ВИП-апартаменты.

На уровне второго этажа в здании будет открытая терраса, на кровле здания построят общественную смотровую площадку. Здание также получит четыре подземных этажа для парковки и размещения инженерного оборудования.

До конца 2020 года в столице собираются построить еще несколько высотных зданий. В их числе комплекс Neva Towers в "Москве-Сити", который будет иметь две башни в 77 и 63 этажа. Главным высокоэтажным жилым комплексом станет Headliner, который возведут неподалеку от делового центра.

Кроме того, запланировано строительство небоскреба Grand Tower. Проект разработало подразделение бюро Werner Sobek, специалистами руководил немецкий архитектор и инженер Вернер Зобек. Высота нового здания, которое появится на краю делового центра, составит 283 метра. У него будут хорошие видовые характеристики и узнаваемый силуэт.