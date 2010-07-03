Москва передаст помещение районному Совету ветеранов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Совету ветеранов района Хорошево-Мневники передадут на безвозмездной основе помещение, расположенное на улице Народного ополчения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы во вторник, 12 марта.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что при выборе помещений, которые передаются ветеранским организациям, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь, объект должен находиться на первом этаже, чтобы ветеранам было "удобно добираться и комфортно проводить время".

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что в Северном административном округе действуют 11 районных ветеранских организаций. Они помогают своим членам получить социальную поддержку и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

В свою очередь, председатель совета ветеранов района Хорошево-Мневники Александр Гульба подчеркнул, что организации было бы тяжело существовать без поддержки городских властей.

"Спасибо городу за предоставленные возможности, это очень упростит работу совету ветеранов", — заявил Гульба.

