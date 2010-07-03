"Бутырка" останется в центре Москвы еще несколько лет

Следственный изолятор "Бутырка" не переедет из Москвы в ближайшие несколько лет. Такую точку зрения в беседе с Агентством "Москва" высказал начальник СИЗО № 2 Сергей Телятников.
Он подчеркнул, что переезд необходимо оформить на законодательном уровне, создать проект и принять соответствующую программу. Пока же, по его словам, идет только обсуждение.
Телятников добавил, что в настоящий момент в "Бутырке" содержатся 2320 человек, хотя СИЗО рассчитано на 1847 человек.
В конце декабря 2018 года замдиректора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что в скором времени будут закрыты "Бутырка" и СИЗО № 3 "Пресня". Также рассматривается возможность закрытия "Матросской тишины". Им на замену будет построен новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест. Он будет располагаться на Дмитровском шоссе либо в ТиНАО.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров не исключил, что на месте "Бутырки" и "Пресни" могут появиться промышленные кластеры. При этом он подчеркивал, что окончательное решение о судьбе территорий СИЗО не принято.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.