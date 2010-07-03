"Бутырка" останется в центре Москвы еще несколько лет

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Следственный изолятор "Бутырка" не переедет из Москвы в ближайшие несколько лет. Такую точку зрения в беседе с Агентством "Москва" высказал начальник СИЗО № 2 Сергей Телятников.

Он подчеркнул, что переезд необходимо оформить на законодательном уровне, создать проект и принять соответствующую программу. Пока же, по его словам, идет только обсуждение.

Телятников добавил, что в настоящий момент в "Бутырке" содержатся 2320 человек, хотя СИЗО рассчитано на 1847 человек.

В конце декабря 2018 года замдиректора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что в скором времени будут закрыты "Бутырка" и СИЗО № 3 "Пресня". Также рассматривается возможность закрытия "Матросской тишины". Им на замену будет построен новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест. Он будет располагаться на Дмитровском шоссе либо в ТиНАО.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров не исключил, что на месте "Бутырки" и "Пресни" могут появиться промышленные кластеры. При этом он подчеркивал, что окончательное решение о судьбе территорий СИЗО не принято.

