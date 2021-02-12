Москва онлайн покажет, как МЦД поздравляют с Днем всех влюбленных

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

14 февраля, в День всех влюбленных, виртуальные валентинки покажут на внешнем экране павильона Московских центральных диаметров (МЦД). Авторами поздравлений стали пассажиры.

Представитель МЦД расскажет корреспонденту Москвы онлайн о создании открыток, раздаче фирменных шарфов и других развлечениях, в которых можно будет принять участие в павильоне Московских центральных диаметров.

Смотрите трансляцию 14 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.